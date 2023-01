Les factures impagades per l'executiu baixen a 400

Actualitzada 25/01/2023 a les 19:13

Govern té 400 factures pendents de pagar. És la xifra que ha donat avui el titular de Finances i Portaveu, Cesar Marquina, de l'actualització dels impagaments a proveïdors acumulats des del maig passat, el que suposa una reducció respecte a les 552 factures de dimecres passat. El ministre ha assegurat que les accions que s'estan aplicant de formació de personal i d'ampliació de treballadors d'altres departaments per reforçar l'equip estan donant fruit "i s'estant eixugant les factures pendents".Marquina ha manifestat en la roda de premsa posterior al consell de ministres que espera "donar dades de finalització de totes les factures pendents" en la compareixença de la setmana vinent. El ministre va indicar dimecres passat que s'estava intensificant la feina al departament de registre de comptabilitat de Finances per pagar als proveïdors que tenien endarrerit els abonaments, que va atribuir al canvi en el sistema informàtic i a les baixes d'empleats. I va recalcar que la voluntat del Govern quan se solventi l'acumulació de factures és pagar a 60 i 30 dies com fixen les condicions dels contractes. Fa quinze dies el total d'abonaments pendents era de 847 que progressivament està minvant.Cesar Marquina ha anunciat que el consell de ministres ha fixat en 2.284,67 euros el salari mitjà del 2022 del conjunt de persones assalariades de la CASS. La xifra suposa una pujada del 5,9% respecte l'any anterior.