El cap de Govern destaca la necessitat de sumar més edificis al parc públic d’habitatges de lloguer que s’està crean

El cap de Govern, Xavier Espot, va destacar ahir l’esforç fet per l’executiu en matèria d’habitatge, però va considerar necessari incrementar les iniciatives perquè hi hagi més pisos de lloguer a preu assequible per a les famílies amb menys recursos. Així ho va manifestar durant la primera audiència ciutadana anual El cap respon, en què va contestar a les qüestions que en matèria d’habitatge i poder adquisitiu li havien fet una seixantena de ciutadans. Espot va repassar els projectes que s’han posat en marxa en aquest àmbit, dins del que va anomenar com a “palanca pública” com, per exemple, l’edifici

