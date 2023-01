Arribada de les màquines slot i les taules de joc al casino

Actualitzada 25/01/2023 a les 19:50

El casino del centre d'oci integral Unnic comença a prendre forma. Aquesta setmana s'ha iniciat la rebuda de les fins a 85 màquines slot i es preveu també l'arribada dels barrejadors automàtics per mesclar les cartes, així com les fitxes de joc. Tanmateix, en nota de premsa informen que la setmana vinent arribaran les taules i els cilindres de les ruletes, quedant instal·lats a mitjans de febrer tots els elements per a la pràctica dels jocs d'atzar que s'oferiran al centre d'oci, que obrirà el 4 de març.