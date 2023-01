Actualitzada 24/01/2023 a les 10:45

Meteorologia preveu noves precipitacions de neu per a la jornada d'avui. El pronòstic anuncia que hi haurà nevades febles a partir del migdia que afectaran l'est del Principat i que el cel estarà cobert i el vent serà moderat.Les temperatures tornen a ser molt baixes avui amb mínimes de -5,5 graus al roc de Sant Pere d'Andorra la Vella i de -5,7 a la Borda Vidal de Sant Julià a primera hora del matí. Els registres marcaven -10,3 a les Salines, a Ordino, segons ha fet públic el servei meteorològic. Les màximes seran de 6 graus al centre i de 8 sota zero al Pas de la Casa. Les nevades caigudes en les últimes hores han obligat Mobilitat a activar la fase groga per passar el port d'Envalira.La previsió per a demà indica que serà un dia amb predomini del sol i temperatures entre -3 i 9 graus al centre del país i entre -10 i -6 al Pas de la Casa. Les nevades podrien repetir-se divendres de manera feble al nord del territori, segons apunten els mapes avui.