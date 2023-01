La CASS no augmentarà les pensions fins al febrer

Actualitzada 24/01/2023 a les 10:12

La Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) ha anunciat aquest matí que les pensions del mes de gener no tindran l'increment corresponent a l'IPC del 2023, segons indica en un comunicat. La Seguretat Social remarca que no es pot fer aquest augment del 7,1% de les retribucions als pensionistes fins que no estigui aprovada i publicada la llei del pressupost d'aquest any.El pressupost serà aprovat en la sessió de Consell General convocada per a dimarts vinent, 31 de gener, i , per tant, ja estarà en vigor per al febrer. La CASS recalca que en el pagament de les pensions del febrer s'aplicarà la pujada de l'IPC "i es realitzarà el pagament de l'increment del gener de manera retroactiva".