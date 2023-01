Espot considera que cal revisar el mecanisme d'inversió estrangera

Actualitzada 24/01/2023 a les 22:46

El cap de Govern, Xavier Espot, considera que cal fer un procés de reflexió i revisió del mecanisme d'inversió estrangera i "prioritzar, donar més facilitats i posar menys entrebancs a aquella inversió estrangera que sigui més devoradora de recursos, com ho és la destinada al sector de la construcció". En resposta a la pregunta d'un ciutadà en l'audiència sobre habitatge i poder adquisitiu, el cap de l'executiu ha indicat que aquest exercici de reflexió s'ha de fer amb el sector, "de manera pausada, reflexiva", i tenint molt clares les conseqüències que pot suposar dir no a la inversió estrangera o limitar-la excessivament.Espot ha afegit que "cal tenir una visió global i transversal" i ha recordat els efectes positius que té la inversió estrangera, com tenir majors ingressos per destinar a les diverses polítiques socials aplicades per Govern, i l'impacte "molt directe" amb empreses i treballadors del país. "Les inversions estrangeres donen feina a petites, mitjanes o grans empreses i permeten mantenir llocs de treball i fer rodar l'economia del país", ha assegurat en compareixença pública.