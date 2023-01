Els dentistes aplicaran el tercer pagador a partir de l'1 de febrer

Actualitzada 24/01/2023 a les 14:12

Els majors de 65 anys i les persones amb discapacitat es beneficiaran del tercer pagador també a la consulta dels dentistes a partir de l'1 de febrer. La CASS i el col·legi professional han arribat a un acord i s'han resolt els problemes que havien plantejat els dentistes per negar-se a aplicar aquest sistema que permet a l'usuari pagar directament només el percentatge que li pertoca. Per exemple, els professionals havien posat sobre la taula la incongruència que suposava que els actes més cars, per exemple les pròtesis, no es podien beneficiar del tercer pagador. Ara s'han fet els canvis necessaris perquè això sigui possible.En paral·lel, Col·legi i CASS segueixen negociant un nou conveni. L'actual caducava l'1 de febrer però les dues partes han acordat prorrogar-lo un parell de mesos més per donar marge a la negociació.