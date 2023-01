Un home en estat ebri va intentar vendre marihuana en un local d’Andorra la Vella

El cap de setmana passat ha estat especialment mogut pel que fa a actuacions de la policia, encara que sortosament la majoria de poca importància. Destaca, per inusual, un home arrestat la matinada de diumenge al Pas de la Casa per no fer cas, resistir-se i injuriar els agents que van intervenir “en constatar que estava demanant drogues a diferents persones a la via pública”. El detingut és un turista de 30 anys.



En canvi, dissabte a la nit va ser detingut un home a Andorra la Vella per fer tot el contrari, intentar vendre droga. Es va requerir la presència