Els canvis de sentit a la zona que envolta l’església es van fer efectius al migdia

Les modificacions dels sentits de circulació a la part alta d’Escaldes motivades per les obres del nou pàrquing soterrat de l’Església es van fer efectives ahir a les 12.30 hores. Tal com va explicar la cònsol major, Rosa Gili, la setmana passada, s’esperaria a l’entrada de les escoles per fer efectius els canvis. Després es van ultimar treballs de pintura per acabar de reordenar la circulació. La corporació també va informar que els primers 15 dies hi haurà agents de circulació a les cruïlles dels carrers afectats per controlar que tot rutlli. La presència dels urbans serà constant entre les