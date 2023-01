Govern adjudica l'heliport

Actualitzada 23/01/2023 a les 13:52

Govern ha adjudicat la concessió de l'heliport nacional a la unió temporal d'empreses (UTE) formada per Heliand SAU i Helicòpters del Nord SL, l'única que va optar al concurs. La proposta presentada per a la construcció de la infraestructura als terrenys de la Caubella comptarà amb un pressupost màxim de 7.627.034 euros en concepte d'aportació per compensar els resultats operacionals negatius, calculats anyalment durant els 30 anys de concessió.Així, el BOPA extraordinari publicat avui especifica que en cas de resultats positius l'empresa abonarà un cànon del 10%, en cas de no tenir pre clearance, i d'un 15% en cas de tenir-ne, de l'EBITDA calculat abans de l'aplicació del cànon. Tot i avalar l'oferta, l'executiu ja va aturar a l'estiu el complex hoteler i de restauració que inicialment es va incloure al projecte en considera que no era factible amb la legislació actual.