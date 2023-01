elRow ven més de 8.000 entrades sense fer públic el cartell

Actualitzada 23/01/2023 a les 06:03

El festival elRow, que viatjarà a Andorra sota el nom SnowRow, ja ha esgotat les més de 8.000 entrades. Es tracta de la primera vegada que l’esdeveniment de música electrònica viatja al Principat i, tot i que el seu cartell encara no s’ha fet públic i es desconeixen els DJ’s que hi punxaran, el web de l’organització ja ha anunciat el sold out.El reconegut festival de música electrònica, especialment house i techno, es presentarà en una versió familiar als sectors de Grau Roig i el Pas de la Casa. Durant quatre dies, del 30 de març al 2 d’abril, el festival oferirà diferents zones musicals a Grandvalira, com ara la preparty al Pas de la Casa, el secret DJ set a Collblanc i la secret party a Els Pessons. Així mateix, hi haurà àrees per als més petits a Grau Roig, per exemple, amb el kids garden. A banda de les zones de restauració que ja ofereix el domini esquiable, els visitants també podran optar per menjar en alguns dels food trucks que hi haurà.ElRow és un dels principals festivals de música electrònica, especialment house i techno, amb seu a Viladecans. Les seves posades en escena es caracteritzen per l’abundància de colors i d’elements artístics i festius, com ara el confeti, les disfresses i les figures inflables. Es tracta d’un negoci familiar que al llarg de tres generacions s’ha dedicat a l’oci, amb els seus inicis el 1870, quan van obrir el cafè Josepet a Fraga.