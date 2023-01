Els sindicats reclamen que es flexibilitzin per als cossos especials els requisits fixats a la disposició addicional desena del pressupost

Els cossos uniformats que es jubilen als 60 anys podran acollir-se al retir anticipat als 55, percebent el 60% del darrer salari, si han acumulat 30 anys de servei i tenen la plaça abans de l’1 de juny del 2015. Per a la plataforma sindical aquest requisit, que es fixa a través de la disposició addicional desena del projecte de llei de pressupost per al 2023, és difícil de complir i reclama que en el cas dels cossos especials el termini d’anys treballats necessari es rebaixi a 25. Així ho va traslladar ahir al Govern per tal d’intentar la modificació

#1 Hanns

(21/01/23 06:33)