Un advocat considera que ha actuat amb “parcialitat” i reclama que sigui la jutge qui assumeixi la “responsabilitat”

Un advocat ha presentat una demanda declarativa i en reclamació de quantitat contra la batlle Laura Solanes, perquè considera que ha actuat de manera “parcial” i vol que a Andorra “els batlles i magistrats també siguin responsables dels seus actes i que no hagi de ser l’administració de justícia la que pagui quan hi ha alguna negligència, perquè llavors som els ciutadans els que, via impostos, estem pagant els errors dels membres de la justícia”.



En el rerefons de tot hi ha un impagament d’un client per poc més de 12.000 euros. El lletrat Emili Campos va prestar els serveis a