ls representants sindicals es mostren molt satisfets del seguiment de la mobilització contra la reforma de les pensions de Macron

La vaga convocada arreu de França contra la reforma de les pensions impulsada pel govern d’Emmanuel Macron va estar secundada a Andorra per més de la meitat del cos docent del sistema educatiu gal, treballadors que depenen de l’administració veïna. A les escoles de maternal i primera ensenyança van fer vaga 71 mestres dels 143 que integren les plantilles dels diversos centres. Al Lycée, la delegació d’ensenyament va indicar que no havien acudit a treballar en protesta per l’allargament de l’edat de jubilació i dels anys cotitzats necessaris per obtenir el cent per cent de la pensió mig centenar els