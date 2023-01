El Consell rebutja limitar la pujada del lloguer a un 1,25%

Actualitzada 20/01/2023 a les 06:13

El Consell General va aprovar ahir la llei de mesures urgents per a la millora del poder adquisitiu de la ciutadania i en matèria d’arrendaments d’habitatge tot i les crítiques del PS i de terceravia. El text va tirar endavant sense cap modificació, ja que la reserva d’esmena que havien presentat els consellers socialdemòcrates per tal de limitar l’augment del preu dels contractes de lloguer que estan prorrogats a un màxim d’un 1,25% i deixar sense cap increment els contractes encara vigents va ser rebutjada pels grups de la majoria i per terceravia. En aquest sentit, el ministre d’Habitatge, Víctor Filloy, va afirmar que la mesura del Govern, que permet un increment del 5% en el primer cas i del 2% en el segon, “troba un punt d’equilibri entre les famílies i els propietaris”.En aquest sentit, l’executiu i la majoria van acusat López de “menystenir una part de la societat”, i van afirmar que no es pot separar l’increment dels lloguers de l’augment salarial que també inclou la llei. López els va etzibar que “han empitjorat la situació” del mercat de l’habitatge amb uns increments que “encareixen encara més uns pisos que ja són molt cars”. “Legislen per a qui creuen que els donarà més rèdit polític”, va assegurar López.Per la seva banda, el conseller de terceravia Joan Carles Camp es va oposar al text en considerar que és “intervencionista”, i va argumentar que “els augments salarials s’han de pactar lliurement entre empresaris i treballadors”. El ministre Filloy va intervenir per respondre que “a nosaltres tampoc ens agrada l’intervencionisme”, però es tracta d’una “situació excepcional” per donar resposta a un “IPC molt elevat”. El cap de Govern, Xavier Espot, també va participar en el debat i va defensar l’intervencionisme “moderat, ponderat i equilibrat quan és necessari”. “Com a principi general l’intervencionisme no ens agrada a aquells que defensem que l’economia de mercat és el millor sistema que tenim fins ara, però també hem de ser raonables per entendre que en determinades ocasions l’intervencionisme ponderat i equilibrat és necessari”, va reflexionar el líder de l’executiu.