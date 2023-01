La fase groga es va activar a tot el territori a partir de dos quarts de vuit del vespre

Les nevades generalitzades van afectar ahir tot el país a partir de les sis de la tarda, aproximadament, fet que va provocar que a dos quarts de vuit del vespre s’hagués d’activar la fase groga a tot el territori. D’aquesta manera, a mesura que la neu anava caient, i com ja sol ser freqüent en aquest tipus de situacions, es van començar a registrar els primers problemes de circulació.



Així, segons van explicar testimonis presencials, es van poder veure cues a l’entrada de túnel de Sant Antoni, on van parar alguns conductors per posar equipaments als vehicles, i també a l’entrada