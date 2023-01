La ministra afirma que és el gabinet de crisi de nevades el que acorda si hi ha alerta taronja partint de la previsió meteorològica

La ministra d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, va defensar ahir l’actuació del Govern pel que fa a l’anul·lació de l’esquí escolar dilluns i ahir per les previsions meteorològiques adverses, amb nevades generalitzades que s’esperaven a totes les cotes. Alguns pares van expressar les seves crítiques per la decisió presa pel ministeri, tenint en compte que van ser molts els estudiants espanyols, als que no afectava la mesura, que van esquiar dilluns i ahir a les estacions andorranes sense que s’hagi registrat cap incidència. Així, segons les estacions d’esquí, ahir es van computar uns 1.500 escolars espanyols esquiant a Pas

