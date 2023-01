Vaga al Lycée per la reforma de les pensions

Actualitzada 18/01/2023 a les 10:35

El Lycée Comte de Foix s'ha afegit a la vaga general del país gal convocada pels sindicats francesos per aquest pròxim dijous 19 de gener davant la reforma de les pensions que va anunciar Macron, segons informen diversos mitjans gals. Així, el centre educatiu s'ha afegit a la protesta i no hi haurà jornada escolar per l'alumnat. "Si no reformem les pensions, si no treballem més temps, tot el sistema francès de pensions de repartiment està amenaçat", va dir Emmanuel Macron al desembre. Entre les mesures més significatives, hi ha la del pas de l'edat legal de jubilació dels 62 als 64 anys, i l'ampliació del període de cotització als 43 anys per beneficiar-se d'una pensió.Davant aquesta reforma, els vuit principals sindicats francesos han anunciat una primera jornada de vaga, aquest dijous 19 de gener. Per altra banda, a més de la majoria presidencial, aquesta reforma està recolzada per la dreta. Totes les forces d'esquerres així com el RN demanen una mobilització contra la reforma. Així mateix, s'esperen repercussions en el transport i a les escoles de tot el país durant la jornada de demà.