Previsió de nevades generalitzades a la nit

Actualitzada 18/01/2023 a les 10:36

Tot i l'obertura de clarianes⛅️aquesta tarda, de cara a la nit tornarien a afectar-nos nevades❄️generalitzades que perduraran durant el dia de demà dijous pic.twitter.com/akv5pudyys — Servei Meteo d'Andorra (@MeteoAnd_OECC) January 18, 2023

#FaseGroga CG2 - Canillo, CG3- Arans, CG4- Erts i RN22- Accés a França | #Restricció19T - RN22- Accés a França. — Mobilitat Andorra (@Mobilitat_AND) January 18, 2023

El Servei Meteorològic alerta que el vent comença a girar a component nord i, per tant, les temperatures arribaran al seu mínim durant els propers dies. A més, tot i l'obertura de clarianes previstes per aquesta tarda, de cara a la nit tornarien a afectar-nos nevades generalitzades que perduraran durant el dia de demà dijous. Per altra banda, Meteo informa que la nevada que s'està intensificant i generalitzant a primeres hores d'aquest matí durarà poc i serà el preludi de l'augment de la intensitat del vent que pot arribar a 60 quilòmetres per hora als fons de vall i a 80 quilòmetres per hora als cims.Les nevades registrades a tot el país al llarg del dia d'ahir i a la nit, han causat l'activació de la fase groga a la General 3 a partir d'Arans (que passades les nou es modificava a Ordino), a la General 4 a Erts, a la General 2 a partir de Canillo i a la RN22 d'accés a França, segons informa el departament de Mobilitat. A més, continua l'accés restringit a la RN22 d'accés a França pels vehicles de més de 19 tones. En aquest sentit, la predicció meteorològica obliga a extremar les precaucions a aquesta zona de la xarxa viària, per tant, és obligatori l'ús de pneumàtics especials o equipaments; no circular a més de 60 quilòmetres; disminuir la velocitat, especialment en revolts i trams inclinats i evitar qualsevol maniobra brusca, a més d'augmentar la distància de seguretat. Mobilitat alerta de possible gel a la calçada i per tant, precaució a l'hora de conduir.