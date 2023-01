Els distintius ambientals dels cotxes entraran en vigor a l'agost

Actualitzada 18/01/2023 a les 19:05

El nou sistema nacional d'etiquetatge energètic i d'emissions dels vehicles entrarà en funcionament de manera generalitzada a partir del 31 de juliol del 2023. El ministre Portaveu i de Finances, César Marquina, ha informat avui en la roda de premsa posterior al consell de ministres, que l'entrada en vigor dels distintius ambientals es prorrogarà sis mesos per "assegurar el període de prova corresponent que permeti garantir el seu bon funcionament".Així ha especificat que la implantació de l'etiquetatge "no té repercussió ni pel vehicle ni pel ciutadà" i que "ara per ara, només servirà per tenir coneixement de la flota de vehicles del país i quina categoria energètica tenen". D'aquesta manera, Marquina ha rebutjat la posada en marxa de restriccions per zones en qüestió de les distincions atorgades.En nota de premsa, l'executiu concreta que el procediment de sol·licitud i emissió de l'etiqueta, s'estableix que en el cas dels vehicles de primera matriculació nacional -nous i importats d'ocasió- el distintiu s'expedirà juntament amb la matrícula. Els vehicles que a l'entrada en vigor del reglament es mantinguin en una mateixa titularitat, podran circular sense el distintiu ambiental fins a la data de la propera ITV. En el moment que el vehicle passi la inspecció se li subministrarà l'etiqueta ambiental corresponent, la qual tindrà l'obligació de dur-lo col·locat en els termes i condicions establertes en el reglament.El consell de ministres també ha aprovat una modificació del reglament de generació d'energia elèctrica que té com a objectiu facilitar l'autoconsum de l'energia produïda al país. Així, s'elimina la limitació imposada sobre la necessitat de produir l'energia elèctrica en el mateix lloc de consum.