Actualitzada 14/01/2023 a les 12:49

TEMPORADA AMB FALTA DE CONDUCTORS

La falta de vehicles per donar servei al transport de l’esquí escolar no és la primera problemàtica en què les companyies del país es veuen implicades. Darrerament, també es va anunciar per part de diverses empreses una falta de conductors per fer front a la temporada d’hivern. Els implicats demanaven que els tràmits per a la contractació de conductors s’agilitzessin tant com fos possible per contractar mà d’obra qualificada de països estrangers. De fet, l’empresa Autocars Nadal fins i tot es plantejava contractar temporers per tirar endavant durant aquests mesos.

El ministeri d’Educació i Ense­nyament Superior va informar ahir al vespre, a través d’un comunicat, que les dates d’esquí escolar dels alumnes de segona ensenyança d’alguns centres educatius podrien canviar en relació amb el calendari previst inicialment. La causa seria una mancança d’autobusos que poguessin oferir aquest servei, acusació que algunes companyies d’autocar han criticat.Tal com s’especifica al comunicat de Govern, el ministeri i Ski Andorra –associació encarregada d’organitzar l’extraescolar d’esquí– acorden les setmanes més idònies per acollir els alumnes de segona ensenyança als dominis esquiables i, abans de l’inici de la temporada, s’organitza una planificació en funció d’aquestes dates. Ara bé, “donat que les empreses de transport del país no tenen suficients autobusos per garantir aquest servei”, el ministeri està treballant amb Ski Andorra per tal d’habilitar més setmanes i tenir dates alternatives en cas de ser necessari.Davant aquest anunci, algunes de les companyies d’autobusos implicades a donar aquest servei han reaccionat, mostrant-se crítiques i apuntant una suposada falta de planificació per part de les autoritats. Bartomeu Gabriel, director general d’Autocars Nadal, va assegurar que falta “més comunicació” entre les empreses de transport i Govern. “Els busos són els que són i si no ens avisen amb antelació de quants vehicles necessiten no hi podem fer res”, va lamentar, tot apuntant que tenen el mateix nombre de busos que l’any passat. En aquest sentit, Gabriel va explicar que molts centres educatius volen anar a les pistes en les mateixes dates i, atès que hi ha una quantitat d’autobusos limitada, no poden donar a l’abast. Tot i això, el director general d’Autocars Nadal va assegurar que el servei s’està oferint, però fins allà on ells poden arribar.Des d’Andbus, Albert Vinceiro va assegurar que aquesta és una problemàtica que es dona cada any. “Tenim una sèrie d’autobusos destinats al transport escolar i no en podem donar més”, va dir. També va coincidir amb el director d’Autocars Nadal que les escoles volen concentrar les activitats en unes dates concretes, que normalment coincideixen quan les pistes d’esquí tenen menys afluència, i que si comptessin més amb ells per a la planificació seria diferent. Així, va afegir que tenen altres serveis que no poden deixar de banda.Donada la situació, el comunicat de Govern adverteix que els mateixos centres educatius informaran dels nous horaris de l’activitat un cop es tanqui el calendari.