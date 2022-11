La policia i la justícia es formen en ciberatacs

Actualitzada 16/11/2022 a les 06:27

Una setantena de membres de la policia i de la justícia van rebre ahir una formació centrada en la investigació de ciberatacs i criptoactius, que va ser a càrrec d’especialistes de la policia nacional espanyola, segons va informar el cos en un comunicat.La formació es va dur a terme davant del creixent ús de les inversions en i amb criptomonedes, la tecnologia blockchain, i la ràpida evolució dels delictes tecnològics amb atacs a escala global i de manera simultània que suposen un repte per als cossos de seguretat actualment.Des de l’inici de la pandèmia de la covid-19 els delictes tecnològics han anat a l’alça amb les criptomonedes com a eina de transacció amb l’objectiu de fer més difícil el rastreig, segons va informar el cos. S’estan fent servir en atacs ransomware, per blanqueig i altres tipus delictius. Per aquest motiu la policia va voler incidir en aquest àmbit.