Jornada de treball de la Cambra de Comerç a Tolosa

Actualitzada 16/11/2022 a les 16:11

La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis ha participat aquesta setmana en la jornada de treball organitzada per la Cambra de Comerç d'Occitània, Pirineus Orientals, l'Arieja i Gers a Tolosa. L'objectiu de la trobada és incentivar les sinergies de treball per desenvolupar "els territoris respectius de forma transversal", segons informen en nota de premsa. Pilar Escaler, directora de la cambra, apunta que "les conclusions de la trobada mostren la voluntat de promoure el treball conjunt entre els sectors empresarials de les regions".L'agenda ha estat marcada per la visita al Mercat d'Interès Nacional de Tolosa i la trobada amb promotors i professionals del sector agroalimentari. A més, les delegacions francoandorranes han participat en la inauguració del Saló Occitaine Export-Tour.