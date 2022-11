Un dia més sense alcohol

Les begudes alcohòliques han estat l’eina per fer front a situacions difícils per a la Maria i en Jordi. Tots dos batallen cada dia contra l’addicció que els ha creat aquesta substància.

L’alcoholisme és, de totes, l’addicció més estigmatitzada. Així ho revelava avui fa un any, amb motiu al Dia mundial sense alcohol, una enquesta de l’associació InRecovery i la Societat Espanyola de Psiquiatria Clínica. Això fa que els que pateixen aquesta addicció gairebé sempre ho portin d’amagat. El Diari ha pogut parlar amb dues persones que lluiten contra la dependència a l’alcohol al Principat. Han obert la porta a la seva intimitat, però ho han fet sota l’anonimat. A una d’elles l’anomenem Maria, perquè la seva mare li ha demanat que no reveli la seva identitat, tot i que ella no