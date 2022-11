Tallers per fomentar el consum sostenible en la moda

Actualitzada 15/11/2022 a les 13:17

El Govern, a través del departament de Medi Ambient i Sostenibilitat i conjuntament amb els comuns, Andorra Sostenible i altres entitats, impulsen un seguit d’activitats per promoure hàbits de consum sostenibles i de prevenció de generació de residus emmarcades en la Setmana Europea de Prevenció de Residus (SEPR) en la qual Andorra participa de manera ininterrompuda des de 2009 i que enguany es centra al tomb de la moda i el seu impacte social i mediambiental, segons informa l'executiu en un comunicat.Així, la proposta d'enguanya porta per lema ‘Moda circular i sostenible. Generar residus és antiquat’ i se celebrarà del 19 al 27 de novembre del 2022. En total es faran 20 activitats diferents repartides al llarg de la setmana obertes al públic. Aquesta iniciativa vol promocionar la prevenció i la millora en la gestió dels residus i canvis d’hàbits recollits a la recent aprovada Llei d’economia circular.En aquesta línia, el Govern organitzarà una taula rodona el 21 de novembre a les 18.30 hores al voltant del tèxtil per conèixer el funcionament del mercat del tèxtil des de la venda del producte nou a la reutilització de la roba usada amb la participació de diversos ponents vinculats amb la matèria. Així mateix, l'executiu destaca que el 23 de novembre a les 20.30 h, també s’ha organitzat la projecció del documental "The true cost" que analitza el cost de producció humà i per al planeta que genera la indústria de la moda.A banda d'aquestes activitats, els comuns han impulsat diverses iniciatives com diferents tallers per aprendre a reciclar material de roba per donar-li una segona vida, així com d’altres activitats que fomenten la prevenció, la reutilització i el reciclatge. Així mateix, durant tota la setmana s’organitzen altres activitats, relacionades amb la temàtica de la SEPR, dirigides exclusivament a escolars, gent gran i gestors de residus. A més a més, es presentarà la campanya “Komtoka” de la deixalleria de les Valls del Nord, destaca l'exeuctiu.En aquesta línia i en el marc de la Setmana, concretament el 22 de novembre, tindrà lloc el lliurament de premis del XVIè concurs d’iniciatives ambientals, promogut pel comú d’Escaldes-Engordany i el Govern d’Andorra. Així mateix, el dijous 1 de desembre Feda organitza una conferència del fotoperiodista James Withlow Delano “Documentant les crisis ambientals del planeta” en relació a l’exposició fotogràfica que posa de manifest les problemàtiques relacionades amb la generació dels residus de plàstic.