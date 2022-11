El judici s'aturarà després de la pausa de Nadal fins a l'abril

El judici per la causa primera de Banca Privada d’Andorra, el conegut com a cas Gao Ping, s’ajornarà de nou un cop passades les vacances de Nadal i no es reprendrà fins al 14 d’abril de l’any vinent. Aquesta vegada, el motiu és que un dels tres magistrats del Tribunal de Corts presents a la sala de vistes s’ha de sotmetre a una cirurgia durant les vacances de Nadal i necessitarà tres mesos per recuperar-se, fet que provocarà la suspensió del judici fins que estigui recuperat.



La vista es va reprendre ahir al matí amb l’interrogatori de l’exgestor de BPA Sergi