Calvó referma el compromís per reduir les emissions de carboni

La titular de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, ha remarcat el compromís d'Andorra per avançar en la neutralitat carboni a la Conferència del Clima que se celebra a Egipte. Calvó ha iniciat avui la participació en la trobada de la COP 27 a Xarm El-Xeikh que té la finalitat d'instar totes les parts a demostrar la voluntat política necessària per anar cap a una millora de la resiliència climàtica, segons indica el Govern en un comunicat.La ministra ha exposat el compromís del Principat en la lluita contra el canvi climàtic i les línies fixades al pla d'acció Horitzó 23 i ha remarcat que Andorra vol "augmentar l'ambició de reducció d'emissions amb efecte d'hivernacle per al 2030". L'actualització del pla de Govern marca que s'han de reduir un 55% de les emissions de gasos amb efecte hivernacle per al 2030, superant el percentatge inicial situat en un 37%, i amb l'objectiu d'assolir la neutralitat carboni el 2050 que suposa "equilibrar el nivell d'emissions amb el nivell d'absorció d'aquestes".