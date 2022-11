El Govern inicia el procés per dotar-se d'habitatges de lloguer

Actualitzada 14/11/2022 a les 11:59

Segons ha explicat Filloy, hi ha diversos propietaris d'edificis que s'hi han interessat per aquesta iniciativa. El termini estipulat per rebre propostes acaba el 15 de desembre i posteriorment els pèrits del Govern valoraran els immobles. Finalment els propietaris hauran de presentar la seva oferta, que no podrà superar en cap cas la taxació feta.

El ministre de Territori i Habitatge, Víctor Filloy, ha donat a conèixer avui el contingut del projecte relatiu a l'adquisició o arrendament d'habitatges, que el consell de ministres va aprovar la setmana passada. La intenció és anar creant un parc habitatge de lloguer a preu assequible a través d'edificis que avui no tinguin un ús concret, com per exemple, hotels que han deixat de funcionar, i en aquest sentit es compta ja amb un pressupost de 19 milions d'euros, dels quals 11 són per a compra i 8 per a arrendament. Filloy ha manifestat que la creació d'aquest parc no solucionarà la problemàtica de l'habitatge, però s'ha de posar en marxa com una eina més per treballar en aquest àmbit.