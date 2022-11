EFA, FEDA i Sant Julià organitzen unes conferències sobre sostenibilitat

Actualitzada 14/11/2022 a les 14:20

El comú de Sant Julià, FEDA i l'Empresa Familiar Andorrana organitzen el pròxim 24 de novembre la segona edició de les jornades de l'Energia i Ciutats Sostenibles. En aquesta ocasió la conferència, comptarà amb experts del país però també internacionals, així com persones del sector privat. En concret, s'abordaran tres blocs, el primer dels quals tractarà de l'empresa i l'estalvi energètic, el segon sobre els nous models de mobilitat sostenible, metre que l'últim parlarà de la crisi energètica.Des de l'EFA, Joan Tomàs ha apuntat que "amb la guerra d'Ucraïna el paradigma que havíem viscut les empreses es veu altament alterat" i ha defensat que "aquesta serà una jornada fonamental". Per la seva banda, el president de FEDA, Albert Moles, ha asseverat que avui en dia "es posa de manifest que l'energia és una preocupació que tothom té al cap". La conferència es durà a terme a la Sala Sergi Mas, a la casa comuna de Sant Julià, amb una capacitat per a un centenar de persones.