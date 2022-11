Unnic s’ha fet amb 40 habitacions en un hotel de la capital i catorze apartaments per oferir-los als empleats

El complex d’oci i joc que obrirà el mes de març a Andorra la Vella, Unnic, ha arribat a un acord amb un hotel de la capital per poder allotjar part dels treballadors durant el primer any d’operativa. De fet, el casino –que comptarà amb una plantilla d’uns 200 treballadors– està treballant amb d’altres opcions per poder ampliar l’allotjament disponible per a aquells assalariats que ho necessitin mentre no troben un pis definitiu.



Cal destacar que en aquest hotel ubicat al centre de la capital l’empresa comptarà amb un total de 40 habitacions i té la intenció de reformar part de