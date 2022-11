La importació de carburants baixa un 21,3% a l'octubre

Actualitzada 10/11/2022 a les 10:48

La importació de carburants ha sumat 12,52 milions de litres durant l'octubre, el que representa un 21,3% per sota de la xifra del mateix mes de l'any passat, segons publica Estadística aquest matí. L'acumulat del gener a l'octubre és superior al del 2021 amb una entrada de carburants de 130,72 milions que suposen un 8,6% més que els 120,42 milions del període anterior.Estadística detalla que a l'octubre hi ha hagut un descens de la compra de tots els carburants. El més notable s'ha donat en la importació de gasoil de locomoció que baixa un 25,3%, amb 1,96 milions de litres menys. La gasolina sense plom ha caigut en un 22,7% i el fuel domèstic, un 14,9%.Andorra ha importat durant l'octubre mercaderia per valor de 169,28 milions, un 29,9% més que el mateix mes del 2021. Si no es té en compte el capítol d'energia la pujada del mes passat és del 25%. L'increment més important per valor dels productes és el 88,2% d'energia, seguit del 66% del capítol de diversos, del 54% del sector industrial i el 49,2% de vestit i calçat. Les importacions d'articles de joieria han registrat una caiguda del 25,4% al llarg del mes passat.L'evolució dels deu primers mesos del 2022 mostra un augment d'entrada de mercaderia del 39,4% en comparació al mateix termini de l'any passat. El valor total suma 1,43 milions d'euros i la xifra del 2021 va ser d'1,02 milions. Els sectors que més han pujat són energia, amb un 127%, diversos, amb un 56,3%, begudes i tabac creix un 52,5%, electrònica un 49,1%, els articles de construcció un 42,8% i els del sector industrial un 41,5%.El recull d'Estadística indica que les exportacions han registrat un alça del 16,8% durant l'octubre, arribant als 13,69 milions d'euros, que l'any passat havien estat d'11,72 milions.