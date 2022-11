El 15,4% dels adolescents ha rebut una proposta sexual d'un adult per internet

Actualitzada 08/11/2022 a les 13:52

Més de la meitat dels adolescents ha acceptat alguna vegada a la vida un desconegut en una xarxa social, i el 15,4% ha rebut una proposta sexual per part d’un adult a internet. Aquest és un dels resultats de l’enquesta sobre l’ús de pantalles als alumnes de segona ensenyança, que han respost prop de 3.000 joves d’entre 10 i 18 anys d’arreu del Principat. Les dades demostren que, mentre que les noies són objectes de propostes sexuals molt més sovint que els nois, el consum de pornografia en línia es duplica entre ells.



Del qüestionari també es desprèn que, més d’un centenar d’estudiants ha començat a apostar o jugar diners en línia. Concretament, un 4,5% de la mostra, la qual cosa multiplica el risc de desenvolupar una ludopatia en un futur. “Les noves tecnologies comporten riscos, però hi són i hi seran. Per tant, és important educar en l’ús d’aquestes tecnologies”, ha manifestat la ministra d’Educació i Ensenyament, Ester Vilarrubla, incidint en l’important paper dels progenitors en aquesta tasca.Així mateix, els resultats de l’enquesta demostren que hi ha una estreta relació entre els usos problemàtics de la tecnologia i la salut mental, amb taxes superiors de depressió associades i un menor benestar emocional. De fet, el 46,9% dels alumnes de segona ensenyança del Principat ha confessat utilitzar les xarxes socials per no sentir-se sols.