Un estranger pot dependre dels pares

El Govern modifica el reglament d’immigració després d’una sentència del Superior

L’executiu va aprovar la setmana passada una modificació del reglament regulador del servei d’immigració després d’una sentència de la sala administrativa del Tribunal Superior, que revisava el cas d’una estudiant estrangera a la qual s’havia denegat la residència al Principat perquè no havia acreditat mitjans econòmics propis per residir al país. De fet, es tractava d’una renovació del permís –que ja havia obtingut els quatre anys anteriors–, però la diferència és que ara sol·licitava l’autorització sent major d’edat. I l’executiu, basant-se en l’article 15 del reglament regulador del servei d’immigració, argumentava que la sol·licitant de residència havia d’acreditar mitjans propis