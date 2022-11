La plataforma de Tresponts demana la reobertura del túnel

Actualitzada 07/11/2022 a les 15:31

La plataforma de veïns del túnel de Tresponts ha instat la Generalitat a reobrir la galería de la C-14, al seu pas per l'Alt Urgell, "amb la màxima urgència" i a buscar solucions "més idònees" que "minimitzin el risc" de la població. El col·lectiu considera un perill "massa elevat" per als conductors haver de tornar a circular cada dia per la carretera antiga "on la caiguda de roques és constant" i insisteix que és un "malson". Afirmen que "la por ha tornat a les nostres vides" perquè "a diari" troben roques a la calçada i temen que "qualsevol dia pugui caure una roca gran i causar una catàstrofe". La plataforma veïnal no descarta iniciar mobilitzacions si la situació "s'allarga" i no reben "explicacions" de les autoritats.

El col·lectiu ha enviat cartes avui al departament de territori català i als ajuntaments d'Organyà, Fígols i Alinyà, Coll de Nargó, Ribera d'Urgellet, Oliana, Montferrer i Castellbó, la Seu, Peramola i Cabó. En l'escrit denuncien falta d'informació i lamenten que després de més d'un mes de tancament del túnel arran del despreniment d'un dels motors dels ventiladors "no se'ns han comunicat els motius ni el temps previst de tancament". Adela Bonet, representant del grup de veïns, recorda en la carta que formen part de la comisió de seguiment de les obres de Tresponts i demana explicaciones “clares i veraces".

Sense data per obrir

El túnel va quedar tancat el 21 de setembre i continua sense data d'obertura. El govern català está pendent de disposar de l'informe que determini si és segur reobrir la galería amb un ventilador menys mentre durin les tasques de reparació del motor. Si la reobertura de la galería no és possible amb set ventiladors en lloc dels vuit que hi ha instal·lats, el termini per reobrir el pas per la infraestructura podria arribar a prorrogar-se “fins a les 12 setmanes”, segons fonts oficials de la Generalitat.