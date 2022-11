L'AGIA se suma a l'estalvi energètic

Actualitzada 07/11/2022 a les 18:30

El Govern i l'AGIA han signat aquesta tarda un nou conveni de col·laboració per aconseguir l'objectiu d'estalvi energètic del 15%. Així, el conveni busca que l'associació d’immobiliàries transmeti la informació a les comunitats de veïns i també als propietaris perquè d'aquesta manera les llars també contribueixin a l'estalvi. En aquest sentit, el president de l'AGIA, Gerard Casellas, ha assegurat que "som sensibles a la problemàtica que hi ha amb les dificultats de l'abastiment d'energia; com a col·legi tenim els canals per transmetre informació a totes les comunitats".Per la seva banda, la ministra de Medi Ambient, Sílvia Calvó, ha destacat que aquest nou conveni permet "anar tocant sectors i ara també arribem a la ciutadania; volem que els gestors immobiliaris facin de corretja de transmissió de la informació".