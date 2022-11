Espot participa en l'obertura de la Conferència del Clima a Egipte

Actualitzada 07/11/2022 a les 17:50

El cap de Govern, Xavier Espot, ha participat avui en la cerimònia d'obertura i a les declaracions nacionals i a diferents esdeveniments paral·lels de la 27a sessió de la Conferència dels Estats Part (COP 27) del Conveni Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic, que ha començat avui a Xarm El-Xeikh, a Egipte. Espot intervindrà demà en la trobada davant els més de 200 alts mandataris que s'han aplegat a la cimera, segons destaca el Govern.L'executiu recorda que la conferència vol "instar totes les parts a demostrar la voluntat política necessària per avançar cap a uina millora de la resiliència climàtica incloent el suport a les comunitats més vulnerables". I remarca que com a territori d'alta muntanya "Andorra és especialment vulnerable als efectes del canvi climàtic" i per això el Govern ha fixat l'acció climàtica com una de les prioritats, com queda reflectit al full de ruta Horitzó 23.La COP27 se celebra per "impulsar i acordar una agenda mundial millorada d'acció climàtica, seguint el compromís adoptat a París el 2015" i que es va refermar i reforçar a la COPA26 a Glasgow, assenyala el Govern. I destaca que en el pacte que es va signar es va situar l'objectiu global d'adaptació als efectes del canvi climàtic, la mitigació de l'emissió de gasos i el finançament del clima al capdavant de l'acció global. L'executiu defensa que Andorra "ha esdevingut un Estat particularment actiu en la lluita contra el canvi climàtic, exercint un rol exemplar amb els compromisos internacionals, a l'hora d'exposar els Informes Nacionals Voluntaris i de participar en els diferents fòrums internacinals en la matèria".El cap de Govern ha mantingut una reunió bilateral amb el president de Croàcia, Andrej Plenković, en el marc de la jornada de treball d'avui. La trobada ha servit per tractar la negociació de l'acord d'associació amb la UE i han celebrat el conveni de no doble imposició signat recentment i el protocol d'entesa, amistat i cooperació que es va firmar la primavera passada.