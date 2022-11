Actualitzada 06/11/2022 a les 06:29

Un accident va afectar ahir al matí el trànsit d’arribada a Andorra per la N-145, que va arribar a registrar cues de 10 quilòmetres. També hi va haver retencions a la RN22 d’entrada al Principat i complicacions per vehicles sense equipament per a la neu. El trànsit es va normalitzar a partir de les 14 h.