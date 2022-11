El judici per la primera causa penal derivada de la intervenció de Banca Privada d’Andorra (BPA) no es reprendrà demà, dilluns, tal com era previst. La vista oral s’havia suspès durant tota aquesta setmana per les vacances de Tots Sants i havia de continuar el 7 de novembre. Però un problema de salut d’un advocat de la defensa ha motivat un ajornament de la represa d’una setmana, com a mínim. Vol dir que la continuació no serà abans del proper 14 de novembre. Les alteracions de calendari han estat una constant des que va arrencar el primer dels judicis del