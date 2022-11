El TSJ de Madrid també impulsa la rogatòria de Fernández Díaz

De la mateixa manera que amb Rajoy, rebutja paralitzar-la de manera cautelar

El Tribunal Superior de Justícia de Madrid (TSJM) ha reactivat la comissió rogatòria emesa per Andorra per comunicar a l’exministre d’Interior espanyol Jorge Fernández Díaz la imputació en el procediment que se segueix arran de la querella presentada per l’operació Catalunya.



Fonts jurídiques han informat que els magistrats del TSJM han rebutjat la petició de Fernández Díaz –tal com van fer amb l’expresident del govern Mariano Rajoy– de paralitzar de manera cautelar la comissió rogatòria que va lliurar Andorra.



La justícia del Principat investiga tots dos excàrrecs de l’executiu i l’exministre d’Hisenda Cristóbal Montoro per presumptes delictes de coaccions, amenaces, xantatge, extorsió,