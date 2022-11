Crèdit Andorrà és elegit millor banc d'Andorra en banca privada

Actualitzada 04/11/2022 a les 11:41

Crèdit Andorrà ha estat reconegut com el millor banc d'Andorra en banca privada per segon any consecutiu per les publicacions financeres The Banker i Professional Wealth Management (PWM), pertanyents al grup editorial Financial Times, segons informa el banc en nota de premsa. Les publicacions destaquen el pla de creixement del banc mitjançant el desenvolupament d'aliances estratègiques i d'operacions corporatives, a més del treball realitzar per "unificar la marca internacional", amb l'objectiu de reforçar el servei al client.En aquest sentit, The Banker i PMW posen èmfasi en l'enfocament del banc per arribar a acords de col·laboració amb socis estratègics, una de les vies de creixement que està adoptant la banca privada arreu del món, tal com explica el jurat dels premis. A més, remarquen la capacitat del banc per ampliar l'oferta de productes d'inversió, principalment pel que fa a la inversió alternativa. El reconeixement posa en valor el pla estratègic de Crèdit Andorrà, centrat a "reforçar el lideratge a Andorra i a consolidar la presència internacional a les principals places on el banc és present". La unificació de la marca a escala internacional, sota la denominació Creand, també ha estat valorada com a "reforç per al lideratge i la generació de sinergies de grup".Xavier Cornella, conseller delegat del Grup Crèdit Andorrà ha destacat que "aquest guardó representa un impuls a l'estratègia que estem duent a terme i alhora un reconeixement a la tasca dels professionals del nostre grup, que ofereixen el màxim nivell d'excel·lència en el servei al client".