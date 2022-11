Ivan Armengod és nomenat director general d'Unnic

Actualitzada 03/11/2022 a les 19:02

Ivan Armengod ha estat nomenat director general d'Unnic, el centre d'oci que obrirà les portes el mes de març al país. Armengod s'encarregarà de dirigir el conjunt del complex, que integrarà el casino i l'oferta de gastronomia, espectacles i entreteniment, segons informen en nota de premsa.El nou director general és titulat en Ciències Empresarials i compta amb una llarga experiència en el món empresarial andorrà. Els darrers anys havia estat al capdavant del centre comercial Pyrénées i diverses àrees de negoci del grup, entre aquestes restauració, amb un equip de més de 500 persones. Anteriorment, havia treballat com a adjunt de direcció de Galeno Grup i Via Moda, i abans d'arribar a Andorra havia estat director executiu d'Accesogroup, una de les companyies d'anàlisi de màrqueting i comunicació més important d'Europa.Armengod assegura que afronta el nou repte professional "conscient de l'abast que el projecte tindrà per al país, tant en clau econòmica com social, esdevenint un nou motor turístic".