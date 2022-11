Una possible solució en què es treballa seria la congelació de la quota a canvi de l’allargament del termini per tornar el préstec contractat

El Govern i les entitats bancàries estan estudiant “mesures d’acompanyament” per limitar l’encariment que estan experimentant les hipoteques a conseqüència dels augments dels tipus d’interès que s’estan registrant darrerament. El ministre de Finances i portaveu, Eric Jover, va explicar ahir que hi ha “bona voluntat” del sector financer per arribar a un acord en aquest àmbit i aplicar propostes amb aquest objectiu, que en tot cas hauran d’estar, segons va recalcar, “dins del marc estricte i normatiu”. D’aquesta manera, serien només “certa tipologia d’hipoteques” les que es podrien beneficiar de les mesures que s’acordin finalment. En aquest sentit, quedarien descartades