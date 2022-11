Espot i Calvó participaran en la Conferència sobre el Canvi Climàtic de les Nacions Unides

Actualitzada 02/11/2022 a les 18:28

El cap de Govern, Xavier Espot, i la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Silvia Calvó, participaran en la Conferència sobre el Canvi Climàtic de les Nacions Unides, COP 27, que tindrà lloc a Sharm el Sheikh, Egipte, aquest novembre, segons ha informat el ministre Portaveu a la roda de premsa de consell de ministres. Així, Espot, que acudirà acompanyat del secretari d'Estatd'Agricultura i Sostenibilitat, Marc Rossell, participarà i intervindrà a la cimera d'aplicació del clima de caps d'Estat i de Govern, els dies 7 i 8 de novembre. En aquest sentit, es preveu que la declaració nacional d'Andorra es dugui a terme el dimarts 8 de novembre, a les 15 hores aproximadament i que s'intervingui a l'esdeveniment sota el títol "Apostar pel futur de l'energia", el mateix dimarts al voltant del migdia.Per la seva banda, la ministra ho farà al segment ministerial el 15, 16, 17 i 18 de novembre. El 17 la trobada estarà liderada per Calvó per donar visibilitat de l’afectació que el canvi climàtic està tenint sobre les zones de muntanya, dins de la comunitat internacional. Durant la seva estada a Egipte, Calvó també participarà en diferents taules rodones així com en l’esdeveniment organitzat per l’Aliança per lesMuntanyes de les Nacions Unides, a la qual Andorra dona suport.La COP27 reuneix els països a Egipte per prendre mesures per assolir els objectius climàtics col·lectius del món acordats a l'Acord de París i a la Convenció. En aquest sentit, a partir dels resultats i l'impuls de la COP26 a Glasgow que es va celebrar l'any passat, es preveu que els diferents Estats mostrin els seus compromisos i els processos d'implementació duts a terme en virtut dels acords de les Nacions Unides.