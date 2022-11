“La doctrina catòlica podria assumir la despenalització sense que s'avorti al país”

Com es pot mantenir el Coprincipat i permetre l’avortament?

A hores d’ara no puc dir si és possible o no. El que sí que puc dir és que tenim la responsabilitat de fer front a les problemàtiques i aquesta qüestió és tot un repte com a societat. Hem d’esforçar-nos per trobar solucions que representin una millora en el reconeixement del dret de les dones i alhora mantenir el sistema institucional. No per una qüestió romàntica, sinó perquè té molts avantatges que a vegades no hem explicat prou bé. Disposar d’aquestes dues figures que representen dues institucions que són més poderoses que

#23 Canovas

(02/11/22 11:02)



#22 eleccions ja!!!

(02/11/22 10:01)



#21 Jacint

(02/11/22 09:42)



#20 Lucyfer

(02/11/22 09:40)



#19 Locutio contra mentem

(02/11/22 09:30)



#18 fart de tot

(02/11/22 09:29)



#17 Lo poble desperta

(02/11/22 09:24)



#16 Compassió first.

(02/11/22 09:09)



#15 John

(02/11/22 09:09)



#14 Drets?

(02/11/22 08:57)

Veure’n més