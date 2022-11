Retencions de dos quilòmetres de sortida per Espanya

Actualitzada 01/11/2022 a les 16:20

#TrànsitDens CG1-2 Km Sortida del Principat per la frontera hispanoandorrana, Vial del Pobladó en sentit sud. — Mobilitat Andorra (@Mobilitat_AND) November 1, 2022

L'operació de tornada pel pont de Tots Sants s''ha començat a notar al país aquest matí. El departament de Mobilitat ha informat de retencions de sortida a la General 1 per la frontera hispanoandorrana, al vial del Pobladó en sentit sud, des de les 10 hores del matí que han arribat fins als dos quilòmetres fins les tres de la tarda. La resta de la xarxa viària del país s'ha mantingut fluïda.La sortida de turistes ja va provocar ahir retencions de sortida per la duana del riu Runer des de passades les quatre de la tarda. De fet, des de les deu del matí ja es van registrar els primers problemes a les zones frontereres. La circulació a l’interior del Principat es va veure afectada durant tota la jornada per l’arribada de visitants, amb cues a la general 2.