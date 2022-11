La desena Mostra de Productes Agrícoles i Artesans tanca amb gran afluència

Actualitzada 01/11/2022 a les 13:05

La Mostra de Productes Agrícoles i Artesans d’Andorra a illa Carlemany, que va tenir lloc aquest cap de setmana passat, ha viscut molt moviment, segons afirma l'organització en un comunicat. Així, els paradistes han manifestat haver quedat força contents per les vendes fetes durant els tres dies de l'esdeveniment (dissabte, diumenge i dilluns), i en particular de diumenge. En aquest sentit, el públic que més ha comprat ha estat de gent del país, juntament amb el turista francès, que també s'ha vist en alt nombre davant de les parades situades a la planta baixa del centre comercial.La mostra ha arribat a la desena edició consolidant-se al país no només per l'esdeveniment que suposa sinó pels productes alimentaris que representa, procedents d'explotacions agràries andorranes i artesania elaborada per petites empreses radicades al Principat, tal com va posar en valor el secretari d'Estat d'Agricultura i Sostenibilitat, Marc Rossell, en la inauguració de l'acte.Enguany han participat a la cita les cerveses de Cervesa Alpha, la xocolata de Xocland, els cosmètics de Pocions de Lluna Nova, els dolços de Pastisseria Estopiñán, la Ratassia de la Carmeta i l'hidromel d'Asgard, a més del food truck de Lluís Dejuan, aparcat a l'entrada del centre comercial a l'avinguda de Carlemany. L'organització recorda que Productes Agrícoles i Artesans d'Andorra és una marca col·lectiva i registrada creada pel departament d’Agricultura del Govern que actualment està constituïda per 34 productors, una xifra que creix cada any.