El 96,9% de les llars el 2021 tenien accés a internet

El departament d'Estadística ha fet públic aquest dijous un informe sobre l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació a les llars. Així, conclou que durant l'any 2021 el 96,9% de les cases (en comparació amb el 95,7% del 2019) amb almenys un membre d’entre 16 a 74 anys tenen accés a Internet. El percentatge d’accés a Internet és més elevat en les llars amb més d’un membre, en les llars amb membres entre 16 i 65 anys i en les llars amb ingressos mensuals superiors a 1.500 €. A més, el 97% de la població de 16 a 74 anys (93,2% el 2019) ha fet servir Internet en els darrers tres mesos, dels quals el 97,8% (95,3% el 2019) s’hi connecta diàriament. El 3,1% dels llars no disposen accés a internet. Aquestes llars estan constituïdes preferentment per un únic membre (unipersonals), o l’edat mitjana dels seus membres és entre 64 i 74 anys. El 98,4% de les persones enquestades que diuen disposar d’internet a casa tenen connexió a internet mitjançant fibra òptica, el 92,8% té dades mòbils i el 2,5% altres tipus de connexió.Per altra banda, Estadística destaca l'increment de l'ús de l'administració electrònica, en aquest sentit, el 65,7% de la població que ha utilitzat Internet en els darrers tres mesos ha efectuat algun tràmit electrònic per motius particulars fent servir les pàgines habilitades per l’administració pública. El 46,6% dels que van utilitzar Internet en el darrer any declara haver fet la darrera compra online en els darrers tres mesos.Comparat als valors mitjans dels 27 països de la Unió Europea, Andorra destaca especialment en l’accés i l’ús d’Internet per part de la població, sent el primer país on més s’utilitza el telèfon mòbil per connectar-se a Internet. Del setè passa a ser el tercer país on més proporció de persones es connecten diàriament a Internet, el setè país en proporció de llars amb accés a Internet i el quart país on més percentatge de persones es connecten a Internet en els darrers tres mesos. En contraposició, les dades andorranes presenten valors inferiors a la mitjana europea en l’ús del comerç electrònic i en l’ús de l’administració electrònica.Analitzant el perfil d'usuaris, l'ús d’Internet en els darrers tres mesos és similar en ambdós sexes, amb el 98% dels homes i 97,5% de les dones. Pel que fa a les edats, s’aprecia que pràcticament la totalitat dels menors a 45 anys l’ha utilitzat en els darrers tres mesos, mentre que aquest percentatge baixa lleugerament fins el 96,6% (66,1% el 2019) en el cas de la gent entre 66 i 74 anys. Quant als estudis, com més elevat és el nivell educatiu assolit, més ús recent d’Internet. El 99% de la població amb estudis terciaris ha utilitzat l’accés a la xarxa. Aquesta xifra és del 96% per a la població amb educació primària.