Govern aprova declarar projecte d'interès nacional la construcció de l'edifici Node

Actualitzada 01/09/2022 a les 06:34

El Govern declararà projecte d’interès nacional la construcció de l’edifici Node de Xavier Orteu, que serà la nova seu d’Andorra Telecom, segons va informar ahir el ministre de Turisme i Telecomunicacions, Jordi Torres. Així, el nou edifici, que ocuparà la parcel·la inicialment prevista per a The Cloud, s’ubicarà a l’avinguda Meritxell, a Andorra la Vella. Per això, l’executiu procedirà a comunicar l’acord a la cònsol major de la capital, Conxita Marsol. El projecte preveu albergar l’oficina comercial d’Andorra Telecom, espais que podrien ser destinats a oficines d’altres entitats i organismes d’interès públic.