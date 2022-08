La mitjana d'ocupació hotelera a l'agost se situa en el 83,4%

La setmana passada es van omplir el 76,6% de les places ofertes

L’ocupació hotelera a l’agost, a falta de saber les dades dels tres darrers dies del mes, se situa en el 83,4%, segons les xifres facilitades ahir per la Unió Hotelera (UHA). Un percentatge similar al de l’agost de l’any passat, que va ser del 82,6%. Tot i això, cal tenir en compte que el 2021 encara hi havia restriccions per la covid i que hi havia menys hotels oberts que els estius abans de la pandèmia del coronavirus.



La setmana passada, del 22 al 28 d’agost, l’ocupació hotelera es va enfilar fins al 76,65%, una xifra que va sorprendre els hotelers