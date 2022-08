“No tenim res de moment” acostuma a ser la resposta habitual de les immobiliàries

Trobar un habitatge de lloguer s’està convertint en una missió impossible, i ja no tan sols a Andorra, on pràcticament no queda producte d’aquest tipus, segons han explicat les immobiliàries, sinó també a la Seu d’Urgell. I és que cada vegada són més les persones procedents del Principat que busquen pis a la capital alturgellenca, i com a conseqüència els preus s’han anat incrementant de forma considerable. “És que ara no tinc res i els pocs pisos que s’hi poden trobar són molt cars”: aquesta acostuma a ser la resposta dels professionals del sector quan actualment algú se’ls adreça buscant

